Drama Was bleibt, ist die Erinnerung CHI, E, ARG, D 2015

Javier und Amanda sind ein junges Liebespaar Mitte 30, beide sind erfolgreiche Akademiker. Nach dem Tod ihres vierjährigen Sohnes Pedro versuchen die beiden gemeinsam, den schmerzlichen Verlust zu verarbeiten. Doch Amanda erträgt die Nähe und den Anblick Javiers nicht mehr; zu sehr erinnert er sie an ihren kleinen Sohn. Sie braucht Abstand, und so gehen die beiden auseinander in dem Versuch, ihr Leben auf ihre eigene Weise weiterzuleben. Doch die Erinnerung bleibt. Und dann geschieht ein kleines Wunder: Es schneit in Santiago de Chile. Pedro, der Schnee liebte, hätte dieses äußerst seltene Wetterphänomen sicher gerne gesehen. Und so ist es diese Vorstellung, die Javier und Amanda im Schneegestöber auf den Straßen der Hauptstadt wieder zusammenführt. Dort entscheiden sie sich für einen Neuanfang und machen sich auf den Weg ins Feriengebiet von Südchile, wo sie ihrer Beziehung eine zweite Chance geben wollen ...

Unter der Regie von Matías Bize werden die Figuren Javier und Amanda zu glaubhaften Bezugspersonen, für deren Probleme es keine einfachen Lösungen gibt ähnlich wie im echten Leben. Mal witzig verspielt, mal sentimental melancholisch kreisen Bizes Filme um die Liebe nah an den Figuren, packend inszeniert, interessiert an inneren Realitäten, fokussiert auf einen prägenden Moment.

Schauspieler: Elena Anaya (Amanda) Benjamín Vicuña (Javier) Néstor Cantillana (Marcos) Sergio Hernández (Pedro) Antonia Zegers (Pamela) Pablo Cerda (Jonás) Silvia Marty (Mónica) Originaltitel: La memoria del agua Regie: Matías Bize Drehbuch: Julio Rojas, Matías Bize Kamera: Arnaldo Rodríguez Musik: Diego Fontecilla