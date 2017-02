13th Street 22:35 bis 23:25 Krimiserie Bull Callisto USA 2016 Stereo 16:9 Merken Die junge Kerry Ketchum (Barrett Doss) ist ein Genie. Ohne formale medizinische Ausbildung hat sie im eigenen Labor ein Medikament entwickelt, das ihrer Schwester das Leben retten konnte. Nun wird sie von einem Pharmakonzern verklagt, der behauptet, das Medikament entwickelt zu haben. Für den Prozess müssen Bull (Michael Waetherly) und sein Team in die kleine Stadt Callisto in Texas fahren. Für Bull birgt dieser Ort keine guten Erinnerungen, denn dort hat er den bisher einzigen Prozess seiner Karriere verloren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Weatherly (Dr. Jason Bull) Freddy Rodríguez (Benny Colón) Geneva Carr (Marrisa Morgan) Chris Jackson (Chunk Palmer) Jaime Lee Kirchner (Danny James) Annabelle Attanasio (Cable McCrory) Jill Flint (Diana Lindsay) Originaltitel: Bull Regie: Dennis Smith Drehbuch: Jesse Stern