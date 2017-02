Sat.1 22:55 bis 01:05 Show 111 verrückte Viecher - Die witzigsten Tiere der Welt D 2017 16:9 HDTV Merken Eine heldenhafte Katze, die ein kleines Kind vor einem tollwütigen Kampfhund rettet ... Ein hochtalentiertes Walross, dass wie ein Mensch pfeifen kann ... Ein tollkühner Hund, der zwei Bären in die Flucht schlägt ... Eine hungrige Löwin, die statt ihn zu verspeisen dann doch lieber ihrem Wärter um den Hals fällt ... Das sind nur vier von 111 verrückten Viechern in 111 komischen, erstaunlichen, unglaublichen und bewegenden Clips, die alle von dem einen großen Moment leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 111 verrückte Viecher - Die witzigsten Tiere der Welt