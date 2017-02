TF1 23:00 bis 23:50 Krimiserie Esprits criminels Le meilleur des mondes USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Un homme appelle les autorités pour annoncer qu'un attentat va avoir lieu. Quelques minutes plus tard, un bus explose à Seattle. Gideon et son équipe sont immédiatement envoyés sur place. Après avoir examiné la scène du crime et étudié le cas, ils décident d'informer la presse. La réaction que Gideon attendait ne se fait pas attendre : le poseur de bombes le contacte, juste avant de faire exploser une station-service. Dans les décombres, l'équipe découvre un coffre contenant le manifeste du terroriste. L'individu y détaille son objectif : l'éradication de toute technologie ayant engendré le déclin de l'être humain... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Lola Glaudini (Elle Greenaway) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Meredith Monroe (Haley) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Elodie Keene Drehbuch: Edward Napier Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina