Disney Channel 14:45 bis 15:10 Jugendserie Meine Schwester Charlie Auf Wiedersehen, Videotagebuch! USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Teddy und Charlie die Küche aufräumen, stellt Charlie in einer unbeobachteten Sekunde Teddys Notebook in den Geschirrspüler. Leider ist der Computer nicht mehr zu retten. Teddy ist am Boden zerstört, da somit auch alle aufgenommenen Videotagebücher für Charlie verloren sind. Zunächst ist ihr danach, die Sache mit dem Tagebuch hinzuschmeißen, aber dann hat sie einen Alptraum, der Charlie als völlig missratenen Teenager zeigt. Daraufhin versuchen Teddy und Amy eine ganze Nacht lang alle verlorengegangenen Videotagebücher zu rekonstruieren, was sich als schier unmöglich herausstellt. Als PJ von seinem Zwei-Tages-Kwikki-Chikki-College zurückkehrt, stellt sich jedoch heraus, dass er aus Versehen Teddys Notebook eingesteckt hatte und sein Notebook im Geschirrspüler ruiniert wurde. Gabe genießt es während PJs Abwesenheit, endlich ein Zimmer nur für sich zu haben. Er räumt PJs Sachen in die Garage und genehmigt sich abends einen gruseligen Horrorfilm. Dabei bekommt er so viel Angst, dass er Charlie holt und in PJs Bett schlafen lässt. Doch der Horrorfilm verfolgt ihn immer weiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Steven Perry (Gabriel Duncan) Bridgit Mendler (Teddy Duncan) Eric Allan Kramer (Bob Duncan) Jason Dolley (PJ Duncan) Leigh Allyn Baker (Amy Duncan) Mia Talerico (Charlie Duncan) Andrew Caldwell (Billy 'Gravy' Graves) Originaltitel: Good Luck Charlie Regie: Phill Lewis Drehbuch: Drew Vaupen, Phil Baker, Erika Kaestle, Patrick McCarthy Musik: Tim P., Stephen Phillips