Wie soll man einen Mord aufklären, wenn der einzige Zeuge sich an nichts mehr erinnern kann? In The Cleaner - Geheimagent auf Abwegen muss Jake Rodgers einen Mord aufklären und herausfinden, wer er eigentlich ist. Jake wacht in einem Hotelzimmer auf und stellt schockiert fest, dass ein toter FBI-Agent neben ihm liegt. Hat er ihn getötet? Warum ist er in einem Hotelzimmer? Eine rasante Actionkomöde mit Cedric the Entertainer, Lucy Liu und Nicollette Sheridan. In Google-Kalender eintragen