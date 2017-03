ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Major Crimes Reingelegt USA 2014 Stereo Merken Flynn versucht, einen Mann zu beruhigen, der auf einer Brücke steht und sich in den Tod stürzen will. Nach und nach stellt sich heraus, dass der Mann ein Sexualverbrecher ist, in dessen Auto momentan eine Leiche liegt. Wie wird Flynn reagieren? Bei Rusty brechen alte Wunden aus, als er versucht, den Fall Stroh endlich abzuschließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Capt. Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Michael Tao) Raymond Cruz (Det. Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Det. Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Jon Tenney Drehbuch: Damani Johnson Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine