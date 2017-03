puls 4 23:00 bis 01:20 Actionfilm Shooter USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit er bei einem brenzligen Einsatz den Tod eines unschuldigen Zivilisten verantwortete, hat Elitescharfschütze Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg) den Dienst quittiert und sucht zurückgezogen in den Bergen von Arkansas nach Seelenfrieden. Da platzen die Kollegen von einst ins einsame Exil und bitten um seine professionelle Hilfe: Auf den Präsidenten soll ein Mordanschlag verübt werden und Bob soll ihn vereiteln. Eine hinterhältige Falle - der Präsident wird erschossen und Bob der Mord angehängt. Seine einzige Chance ist, den wahren Täter zu finden.

Antoine Fuqua ("Tränen der Sonne") bleibt dem Thrillergenre treu, wenn sein Held ähnlich wie in "Training Day" auf der Flucht und der Jagd zugleich ist. Der actionbepackte und hintergründige Politthriller basiert auf Stephen Hunters Buch "Im Fadenkreuz der Angst". In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mark Wahlberg (Bob Lee Swagger) Michael Peña (Nick Memphis) Danny Glover (Colonel Isaac Johnson) Kate Mara (Sarah Fenn) Elias Koteas (Jack Payne) Rhona Mitra (Alourdes Galindo) Rade Sherbedgia (Michael Sandor) Originaltitel: Shooter Regie: Antoine Fuqua Drehbuch: Jonathan Lemkin Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 18