ORF 1 22:00 bis 23:55 Drama Die Hebamme 2 D 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Ein dramatischer Krankheitsfall lässt Josefine Preuß als Hebamme Gesa Langwasser in der Fortsetzung der Bestellerverfilmung erneut über ihre Grenzen hinauswachsen. Diesmal verschlägt es Gesa nach Wien: ins altehrwürdige Allgemeine Krankenhaus, das seit 1693 bis heute besteht. Hebamme Gesa will ihrer an Schwindsucht erkrankten Cousine Luise helfen und bringt sie zu deren Vater ins Allgemeine Krankenhaus nach Wien, in dem er als Dekan der medizinischen Fakultät arbeitet. Die beiden Frauen werden von Gesas Freundin Lotte und Fuhrmann Pauli begleitet. Doch zunächst muss Gesa den Professor erst überreden seine Tochter zu behandeln, da er diese vor vielen Jahren verstoßen hat. Zu Gesas Freude darf sie später sogar als Gasthörerin an seinen Vorlesungen teilnehmen. Dabei lernt sie den Medizinstudenten Wilhelm kennen. Gemeinsam stoßen die beiden auf ein ungeheuerliches Verbrechen, das Gesas Leben eine dramatische Wendung gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josefine Preuß (Gesa Langwasser) Bernhard Schir (Professor Gottschalk) Marcus Mittermeier (Professor Christian Gruber) Adrian Topol (Wilhelm) Alicia von Rittberg (Lotte) Genija Rykova (Luise Gottschalk) Johannes Nussbaum (Pauli) Originaltitel: Die Hebamme 2 Regie: Hannu Salonen Drehbuch: Thorsten Wettcke, Silja Clemens Kamera: Wolf Siegelmann Musik: Marcel Barsotti Altersempfehlung: ab 12