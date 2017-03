ONE 22:15 bis 22:45 Comedyserie Schlawiner Shit happens A, D 2013 Merken Manu versucht Maia mit seiner Arbeitskollegin Stella eifersüchtig zu machen, was ihm aber leider nicht gelingt. Denn dummerweise will Maia wirklich nichts mehr von ihm wissen und die Damen sind sich sogar sympathisch. Walter kommt beim Nachkauf von Toilettenpapier buchstäblich ins Schleudern, worauf Engelbert anbietet, ihm künftig solche derartig niederen und peinlichen Einkäufe abzunehmen. Maias Vater, der dubiose Dr. Geiger schickt der schillernden Feodora ein Geschenk per Kurier: Natürlich übernimmt der nach Anerkennung lechzende Andreas diesen Job... und fällt beinahe in Ohnmacht, als er heimlich in die Verpackung schaut. Aus Mangel an guten Ausreden besuchen Maia und Manu doch notgedrungen gemeinsam die Taufparty beim Zahnarzt Dr. Klim und treten dort beide abwechselnd von einem Fettnäpfchen ins nächste. Der einzige Lichtblick für Maia ist der Arzt Gerold, mit dem sie die Feier verlässt und eine heiße Nacht verbringt. Leider fällt am nächsten Morgen dessen Wohnungstür ins Schloss, während Maia auf der falschen Seite steht... und das bleibt nicht die einzige Katastrophe an diesem Tag! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angelika Niedetzky (Maia) Michael Ostrowsk (Manu) Gregor Seberg (Engelber) Alexander Jagsch (Basti) Suse Lichtenberger (Gundi) Gerald Votava (Walter) Marlene Morreis (Stella) Originaltitel: Schlawiner Regie: Paul Harather Drehbuch: Paul Harather, Christoph Gaunersdorfer Kamera: Robert Dorner, Marco Zimprich Musik: Matthias Bauer, Bernhard Moshammer, Ulrich Sinn