RTL II 23:15 bis 01:10 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Nadine (28) und Anita (71) die Familien D 2015 16:9 HDTV Merken Erotiksternchen Nadine (28) residiert mit Partner Markus (34) und Töchterchen Lilly (6) in einer 100 Quadratmeter großen Wohnung. Die temperamentvolle Nadine sagt gerne, wo es lang geht. Täglich wird in der Wohnung gesaugt und gewischt, mittags, wenn Töchterchen Lilly versorgt ist, kann man sich auch etwas Qualitäts-Zeit gönnen und in ein nahgelegenes Restaurant gehen. Da Kochen nicht zu Nadines Lieblingsbeschäftigungen gehört, gibt es abends kalte Platte - das kann jeder, also auch Nadine. Der 85-jährige Robert möchte seiner geliebten Anita (71) gerne den Wunsch erfüllen, beim "Frauentausch" teilzunehmen und ist deshalb bereit sie, so wie immer, zu unterstützen. Die beiden sind seit über 25 Jahren verheiratet und noch immer so glücklich wie am ersten Tag. Jeder hat seine Hobbies und akzeptiert die Ecken und Kanten des anderen, als wären es die eigenen. Eine gemeinsame Leidenschaft der beiden ist das Tanzen - die rüstigen Rentner legen immer noch eine heiße Sohle aufs Parkett. Aber auch sonst ist viel los: Robert puzzelt gerne, Anita liebt es zu wandern. Ein rundum glückliches Pärchen, das im Geiste doch ganz schön jung geblieben ist. Dominanter Rotschopf tauscht mit Power-Oma. Hier treffen zwei Generationen aufeinander und auf alle Beteiligten wartet eine spannende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch