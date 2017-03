RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Magazin Top Gear USA Ein Freund fürs Leben USA 2016 HDTV Merken Der durchschnittliche amerikanische Bürger hat acht verschiedene Autos in seinem Leben, aber was wäre, wenn man sich für ein einziges entscheiden müsste? Tanner, Adam und Rutledge wählen ein Modell aus, das in ihrem Geburtsjahr hergestellt wurde. Natürlich unter der Berücksichtigung, dass es das richtige Auto für jede Lebenslage ist: Jugend, Elternschaft, mittleres Alter und Seniorenalter. Eine Reihe von Challanges soll zeigen, ob eines der ausgewählten Autos auch dem letzten Lebensabschnitt gewachsen ist: dem Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Adam Ferrara, Tanner Foust, Rutledge Wood Originaltitel: Top Gear USA