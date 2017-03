SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Das Fitness-Experiment Bewegung - D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Sitzen macht krank! Und was macht man? Man sitzt trotzdem fast den ganzen Tag, genau gesagt 7,5 Stunden. Junge Menschen kommen im Schnitt sogar auf neun Stunden. Der Bewegungsmangel wirkt sich nicht nur negativ auf den Fett- und Blutzuckerstoffwechsel, sondern auch auf Herz, Kreislauf und Rücken aus. Leider ändert sich daran auch nichts, wenn man abends mal ein halbes Stündchen joggt. Die Bewegung muss zurück in den Alltag. Aber wie? "odysso" macht ein Bewegungsexperiment und bringt so drei Generationen wieder in Form. Außerdem verrät "odysso", wie man sich dauerhaft motiviert, erklärt die Heilkraft der Muskeln und wie Sport beim Abnehmen hilft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!