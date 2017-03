VOX 22:20 bis 00:05 Horrorfilm Final Destination 5 USA 2011 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Einige Mitarbeiter einer Papierfirma sind zu einem geselligen Ausflug in einem Überlandbus aufgebrochen. An einer vielbefahrenen Brücke kommt es durch eine Baustelle plötzlich zu einem Stau, der die Insassen des Busses nicht gerade fröhlich stimmt. Plötzlich droht die Brücke einzubrechen und den Reisenden wird klar, dass ihr Ausflug tödlich enden könnte. Die Katastrophe nimmt ihren Lauf, doch einige Insassen überleben das Unglück wider Erwarten. Aber der Tod lässt sich bekanntlich nicht betrügen und so macht er sich höchstpersönlich daran, das Gleichgewicht wieder herzustellen. Eine tödliche Kettenreaktion setzt sich in Gang und ein Überlebender nach dem anderen fällt weiteren Unfällen zum Opfer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas D'Agosto (Sam Lawton) Emma Bell (Molly Harper) Miles Fisher (Peter Friedkin) Ellen Wroe (Candice Hooper) Jacqueline MacInnes Wood (Olivia Castle) P. J. Byrne (Isaac Palmer) Arlen Escarpeta (Nathan) Originaltitel: Final Destination 5 Regie: Steven Quale Drehbuch: Eric Heisserer Kamera: Brian Pearson Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 18