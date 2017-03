RTL 22:15 bis 22:35 Comedyserie Modern Family Neue Spielregeln USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Phil ist in heller Aufregung: Sein Geburtstag steht vor der Tür und am selben Tag kommt das von ihm heiß ersehnte iPad in die Läden. Klar, dass er keinen größeren Wunsch hat, als das neue Tablet in den Händen halten zu dürfen. Seit Tagen nervt er seine Familie damit, bis Claire ihm schließlich verspricht, dass sie alles erdenkliche tun wird, um ihrem Mann diesen Wunsch zu erfüllen. Auch wenn das bedeutet, dafür am Samstag um fünf Uhr morgens aufstehen zu müssen, um sich vor dem Laden in die Schlange zu stellen. Doch Claire verschläft und als Phil am Morgen aufwacht und erfährt, dass seine Frau es nicht geschafft hat, ist er schwer enttäuscht. Gekränkt zieht er sich auf eine Baseball-Anlage zurück. Allerdings muss das arme Geburtstagskind dort ebenfalls feststellen, dass die Welt sich gegen ihn verschworen zu haben scheint. Auch Mitchell muss mitten in der Nacht raus: Er hört Lily über das Babyfon weinen und gleichzeitig eine leise Männerstimme. In der festen Überzeugung, im Kinderzimmer einen Einbrecher zu überraschen, stürmen Mitchell - bewaffnet mit einer zusammengerollten Zeitung - und Cameron, mit einem Baseballschläger in der Hand, los, um den Übeltäter zu stellen. Doch in Lilys Zimmer ist alles ruhig. Während Mitchell am nächsten Tag einsieht, dass er seine Tochter in Zukunft wohl kaum mit einer Zeitung vor einem Einbrecher beschützen kann und Jay in Sachen Selbstverteidigung um Hilfe bittet, findet Cameron den wahren Grund für die nächtliche Störung heraus: Das Babyfon läuft auf einer falschen Frequenz und so werden stattdessen die Telefongespräche der Nachbarn aufgenommen. Tragisch, denn aufgrund der ungewollten Abhöraktion hegt Cameron nun den Verdacht, dass der Nachbar seine Frau betrügt und sieht sich als Retter in der Not. Jay schenkt Schwiegersohn Phil ein Schachspiel zum Geburtstag, jedoch nicht, ohne es vorher auszuprobieren. Manny muss als Gegner herhalten, denn Jay möchte seinem Stiefsohn das Spiel "näherbringen" - nicht ahnend, dass Manny ein Schachgenie ist und er Jay nur gewinnen lässt, weil dieser so ein schlechter Verlierer ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Jay Pritchett) Sofía Vergara (Gloria Delgado-Pritchett) Julie Bowen (Claire Dunphy) Ty Burrell (Phil Dunphy) Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) Eric Stonestreet (Cameron Tucker) Sarah Hyland (Hayley Dunphy) Originaltitel: Modern Family Regie: Kevin Rodney Sullivan Drehbuch: Joe Lawson, Alex Herschlag Kamera: James R. Bagdonas Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 12