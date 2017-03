Sat.1 22:10 bis 23:05 Krimiserie Blindspot Hinterhalt USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Senator Quinn Donahue überlebt knapp ein Attentat. Offenbar ist die irische Mafia dafür verantwortlich. Deren Ex-Chef Patrick O'Malley ist mit Donahue verwandt, was ein mögliches Tatmotiv sein könnte. Doch dann erleben Jane und Weller eine böse Überraschung. Unterdessen erinnert sich Jane an ein weiteres Detail aus ihrer Vergangenheit, das allerdings auch mit Pattersons Hilfe vorerst nicht aufgeklärt werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Luke Mitchell (Roman) Originaltitel: Blindspot Regie: Rob Seidenglanz Drehbuch: Christina M. Kim Kamera: David Johnson Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 16