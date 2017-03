Classica 22:20 bis 00:55 Oper Donizetti, La Favorite F 2014 Stereo 16:9 Merken Aus dem Théâtre du Capitole de Toulouse: "La Favorite" von Gaetano Donizetti (1797-1848). Musikalische Leitung: Antonello Allemandi - Inszenierung: Vincent Boussard. Mit Kate Aldrich (Léonor de Guzman), Yijie Shi (Fernand), Ludovic Tézier (Alphonse XI). "La Favorite" gilt als eine der gelungensten Opern Donizettis und zeigt den Meister auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Das Stück spielt im 14. Jahrhundert in Spanien. Der Novize Fernand verliebt sich in die Adlige Léonore, verläßt das Kloster und tritt in die Armee ein - ohne zu wissen, daß Léonore die bevorzugte Geliebte des Königs ist... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kate Aldrich (Léonor de Guzman) Yijie Shi (Fernand) Ludovic Tézier (Alphonse XI) Originaltitel: Donizetti: La Favorite Musik: Gaetano Donizetti