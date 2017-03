RTL Crime 22:30 bis 23:20 Actionserie Transporter - Die Serie Chimäre CDN, F, USA, D 2014 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 8: Frank erhält vom FBI den Auftrag, eine chemische Waffe von einem Triaden-Boss zu erlangen. Die Waffe, Code-Name "Chimäre", soll sich in dem Restaurant befinden, aus dem der Gangster in Chicago operiert. Doch alle denkbaren Szenarien, die von Jules Faroux durchgespielt werden, um Frank in das Gebäude zu bringen, gehen nicht auf. Alle Simulationen enden mit Franks Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Vance (Frank Martin) Violante Placido (Caterina Boldieu) Alisen Down (Pamela Wolfe) Dhaffer L'Abidine (Bernard Dassin) Mark Lutz (Dan Cleef) Michael Murray (Officer 1) Ray Bola Olubowale (Shaun) Originaltitel: The Transporter Regie: P.J. Pesce Drehbuch: Francesca Gardiner Musik: Nathaniel Méchaly Altersempfehlung: ab 12