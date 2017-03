Sky Nostalgie 23:10 bis 00:30 Drama Am Himmel von China USA 1945 SW 20 40 60 80 100 Merken Während des Zweiten Weltkriegs: Der Arzt Dr. Gray Thompson (Randolph Scott) lebt unter chinesischen Freiheitskämpfern, die gegen die Japaner kämpfen. Obwohl er verheiratet ist, verliebt sich Thompson in seine Assistentin Dr. Sara Durand (Ruth Warrick). Damit beschwört er ein Eifersuchtsdrama herauf. - Westernlegende Randolph Scott in einer subtil erzählten Lovestory. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Randolph Scott (Dr. Gray Thompson) Ruth Warrick (Dr. Sara Durand) Ellen Drew (Louise) Anthony Quinn (Chen Ta) Carol Thurston (Siu Mei) Richard Loo (Colonel Yasuda) Philip Ahn (Dr. Kim) Originaltitel: China Sky Regie: Ray Enright Drehbuch: Pearl S. Buck, Joseph Hoffman, Brenda Weisberg Kamera: Nicholas Musuraca Musik: Leigh Harline Altersempfehlung: ab 16