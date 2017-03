Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Reportage Railroad Alaska Verschneite Schienen GB 2014 Stereo 16:9 Merken Ein Zug der "Alaska Railroad" transportiert 10 000 Tonnen Kohle im Wert von einer Viertelmillion Dollar durch die Kenai Mountains. Die Route führt durch vereiste Tunnel und tückische Lawinengebiete. Das eineinhalb Kilometer lange Schienenfahrzeug muss den Hafen von Seward pünktlich am Abend erreichen, denn dort wartet ein Schiff auf die Rohstoffe. Doch über Nacht hat ein Schneesturm große Teile der Gleise blockiert. Deshalb rücken die Streckenposten mit schweren Räumfahrzeugen an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Bivins (Himself - Engineer) Sean Charlton (Himself - Helicopter Pilot) Robert Gerlach (Himself - Offgridder) Demetri Goritsas (Narrator) George Huling (Himself - Conductor) Steve Hupe (Himself - Heavy Equipment Mechanic) Jackie James (Herself - Offgridder) Originaltitel: Railroad Alaska Regie: Peter Campion, Sam Lang, Rob Rawlings, Jules Seymour Musik: Edward White