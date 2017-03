sixx 22:05 bis 22:55 Mysteryserie Beauty and the Beast Au Revoir USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Unbekannter plant ein Bombenattentat auf den orientalischen Kronprinzen Sheikh Abu. Wie es scheint, ist Peter Braxton der Drahtzieher. Ist der Bestien-Jäger am Leben? Catherine, Vincent, Tess und J.T. versuchen alles, um ihn endgültig zu stoppen und ihn an das DHS auszuliefern. Währenddessen bereiten sich Cat und Vincent darauf vor, sich von ihren Freunden zu verabschieden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jay Ali (Crown Prince Sheikh Abu) Anastasia Barzee (Special Agent Olivia Dylan) Austin Basis (J.T. Forbes) Michael Benyaer (Karim) Alexandre Dubois (François) Marvin Kaye (Brooklyn Butcher) Robert Keller (Jamie) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Stuart Gillard Drehbuch: Michael Gemballa Kamera: David A. Makin Altersempfehlung: ab 12