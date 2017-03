TLC 22:05 bis 23:00 Dokumentation Das Frauengefängnis Sucht & Gier GB 2016 Merken In der "Rockville Correctional Facility" sind auch Jodie und Maria eingesperrt: Jodie, früher Offizier in der US-Army, ist nach einer Dienstverletzung medikamentenabhängig. Als ihre Erwerbsunfähigkeitsrente aufgebraucht ist, hofft sie darauf, dass ihr Dealer weiterhin Schmerzmittel für sie besorgt. Doch er weigert sich - und wird von Jodie auf brutale Weise ermordet. Seit dieser Bluttat ist die Gefängnisinsassin paralysiert und leidet unter Verfolgungswahn. Nach dem frühen Tod ihres Vaters wird Maria, eine einst erstklassige Studentin, zur Meisterverbrecherin, um ihre Familie zu unterstützen, bis man sie schließlich fasst. Doch was wird jetzt aus ihrem Sohn? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Women in Prison