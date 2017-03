kabel1 classics 22:20 bis 23:50 Horrorfilm 13 Geister USA, CDN 2001 Robb White 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hightech-Terror im Spukhaus: Arthur (Tony Shalhoub) will mit seinen Kindern in eine Glasvilla ziehen, die er geerbt hat. Bald entwickelt das Gebäude ein tödliches Eigenleben mit zwölf mordenden Geistern. Nur Geist Nummer 13 kann der Familie aus der Falle helfen. - Drastische Schockszenen sorgen für Thrill nonstop. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Arthur Kriticos) Embeth Davidtz (Kalina Oretzia) F. Murray Abraham (Cyrus Kriticos) Matthew Lillard (Dennis Rafkin) Shannon Elizabeth (Kathy Kriticos) Rah Digga (Maggie Bess) Alec Roberts (Robert "Bobby" Kriticos) Originaltitel: Thir13en Ghosts Regie: Steve Beck Drehbuch: Richard D'Ovidio, Neal Marshall Stevens Kamera: Gale Tattersall Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 16