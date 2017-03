Disney Channel 22:15 bis 22:40 Comedyserie Galavant Folge: 1 Königs Lust, Ritters Frust USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Neu Neue Staffel Merken Start der neuen Musical-Comedyserie ... - Als der heldenhafte, charmante und gutaussehende Sir Galavant seine wahre Liebe, die wunderschöne Madalena, an König Richards Reichtum und Macht verliert, verfällt er dem Alkohol und tiefer Verzweiflung. Gerade als unser Held seinen Tiefpunkt erreicht, taucht Prinzessin Isabella auf, um ihr Königreich zu retten, den abscheulichen König Richard zu besiegen und Galavant die Chance zu geben, Madalena zurückzuerobern. Galavant ist festentschlossen, wieder zum Held zu werden und sich für die wahre Liebe einzusetzen... doch zuerst muss Galavant wieder in seine alte Heldenhose passen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joshua Sasse (Prince Galavant) Mallory Jansen (Madalena) Karen David (Isabella) Timothy Omundson (King Richard) Vinnie Jones (Gareth) Luke Youngblood (Sid) Originaltitel: Galavant Regie: John Fortenberry