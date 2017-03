Zee.One 22:40 bis 00:50 Musikfilm ABCD: Any Body Can Dance IND 2013 Nach einer Vorlage von Remo 20 40 60 80 100 Merken Tanzen ist Vishnus große Leidenschaft. Als ein Streit mit seinem korrupten Geschäftspartner und Manager eskaliert, verliert der Choreograph nicht nur seinen Job, sondern komplett den Boden unter den Füßen. Tief enttäuscht will er Mumbai den Rücken kehren. Doch auf einem letzten Streifzug durch die Stadt entdeckt Vishnu eine Gruppe von Gang-Mitgliedern, die sich mit der Polizei eine akrobatisch geladene Verfolgungsjagd über die Dächer der Stadt liefern. Sofort erkennt Vishnu das noch ungeschliffene Talent der Jugendlichen. Kurzentschlossen bietet er der uneinheitlichen Truppe seine Dienste als Trainer an. Doch vor Vishnu liegt harte Arbeit: Ehe die Gruppe bei dem Wettbewerb antreten kann, muss sie zuerst die alten Verhaltensweisen von der Straße hinter sich lassen und zu einem Team zusammenwachsen. Der bekannte Choreograph Remo D'Souza legt mit diesem fulminanten Akrobatik-Spektakel Indiens ersten eigenproduzierten Tanzfilm in 3D vor. Ein Großteil des Ensembles wurde aus den Teilnehmern der Fernsehshow "Dance India Dance" heraus besetzt. Nicht zuletzt dank seines explosiven Soundtracks war der Film so erfolgreich, dass er eine Fortsetzung nach sich zog. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Prabhudeva (Vishnu) Kay Kay Menon (Jahangir Khan) Ganesh Acharya (Gopi) Dharmesh Yelande (D) Lauren Gottlieb (Rhea) Punit Pathak (Chandu) Salman (Rocky) Moderation: Madhav Krishna Originaltitel: ABCD (Any Body Can Dance) Regie: Remo D'Souza Drehbuch: Amit Aryan Kamera: Vijay Kumar Arora Musik: Sachin-Jigar Altersempfehlung: ab 12