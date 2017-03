ZDFinfo 23:15 bis 00:00 Dokumentation Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) D 2016 Stereo 16:9 Merken Der Flick-Konzern versorgte die Parteien des Bundestags über Jahre mit verdeckten Spenden möglicherweise standen politische Entscheidungen mit den Zahlungen in Zusammenhang. Eines der Parade-Beispiele für eine politische Affäre vor allem, weil im Nachgang mit großer Unlust aufgeklärt wurde und die politischen Parteien per Gesetz eine Amnestie durchsetzen wollten, die letztlich nur am öffentlichen Widerstand scheiterte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Skandal! Große Affären in Deutschland