TNT-Serie 22:45 bis 23:35 Krimiserie The Closer Tod im OP USA 2006 16:9 Eine trauernde Mutter beschuldigt die Ärzte ihres Sohnes, am Tod ihres Jungen schuld zu sein. Während Brenda mit der Frau im Krankenhaus Mitleid hat und sich bereit erklärt, eine Ermittlung einzuleiten, stellen Taylor und Pope ihr Urteilsvermögen in diesem Fall in Frage. Brenda muss sich jedoch bereits nach kurzer Zeit dem Gedanken stellen, dass sie diesen Fall vielleicht nicht aufklären kann. Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J. K. Simmons (Will Pope) Corey Reynolds (David Gabriel) G. W. Bailey (Detective Lt. Provenza) Anthony Denison (Lieutenant Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Captain Taylor) Originaltitel: The Closer Regie: Nelson McCormick Drehbuch: Adam Belanoff Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine