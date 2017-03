National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Kurswechsel ins Unglück CDN 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf dem Weg nach Addis Abeba startet Flug 409 der Ethiopian Airlines am 25.1.2010 mit 90 Passagieren an Bord in Beirut, der Hauptstadt des Libanon. Als die Maschine auf die Reiseflughöhe steigt, weist der Tower die Piloten an, einen neuen Kurs zu nehmen. Die Piloten bestätigen die Instruktionen, aber nur wenige Augenblicke später gerät das Flugzeug außer Kontrolle und stürzt ins Mittelmeer. Zeugen berichten, beim Aufprall eine Explosion gesehen zu haben, was die Ermittler einen terroristischen Anschlag vermuten lässt. Doch dann kommen die Untersuchungen zu einem ganz anderen und kontroversen Ergebnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation Musik: Christophe Henrotte