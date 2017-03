ARTE 22:00 bis 23:25 Drama Mädchen im Eis D, RUS 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im schneeverhangenen Norden Russlands quartiert sich die 20-jährige Winja in einem abgelegenen und in die Jahre gekommenen Wintersporthotel ein, um ihre große Liebe Andrei zu überraschen. Viel größer ist allerdings ihre eigene Überraschung, als sie ihn schließlich dort findet: mit Frau und Baby an der Seite. Das stellt sie vor völlig neue Herausforderungen. Der 70-jährige Wsewolod Starych, steinreicher Oligarch, selbst ernannter Umweltaktivist und ebenfalls Hotelgast, hat ganz andere Sorgen: Er will in den schneebedeckten Weiten einen apokalyptischen Kurzfilm drehen, der sich anhand russischer Lyrik mit der massiven Umweltzerstörung auseinandersetzt, doch dabei bekommt er es nicht nur mit Profis zu tun. Zudem hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Winja zu ihrem Glück zu verhelfen und das auf seine eigene, nicht immer ganz legale Weise - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucie Heinze (Winja) Alexei Guskov (Wsewolod Starych) Juri Kolokolnikov (Jegor) Anton Pampushnyy (Andrej) Ievgen Bal (Artur) Maria Semenova (Swetlana) Elena Laskavaya (Anna) Originaltitel: Mädchen im Eis Regie: Stefan Krohmer Drehbuch: Daniel Nocke Kamera: Benedict Neuenfels Musik: Yuriy Gurzhy, Simon Wahorn Altersempfehlung: ab 12