National Geographic Wildlife 22:45 bis 23:35 Dokumentation Expedition Wild Grizzly gegen Eisbär USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Die Folgen des Klimawandels äußern sich besonders in den entlegensten Regionen der Erde, zum Beispiel in der Arktis. So verschiebt sich durch den Rückgang des Packeises in Nordamerika der Lebensraum der Eisbären zusehends aufs Festland. Gleichzeitig wandern Braunbären nach Norden. Insofern sorgt der Klimawandel dafür, dass sich Arten, die über Jahrtausende getrennt von einander lebten und darüber hinaus eng miteinander verwandt sind, plötzlich aufeinandertreffen. Casey Anderson und Braunbär Brutus reisen in die Polargebiete Nordamerikas. Dort will der Tierfilmer und Naturschützer aus Montana herausfinden, wie sich das komplizierte Verhältnis zwischen Braun- und Eisbären entwickelt. Wer von ihnen ist der ultimative Überlebenskünstler? Welche Spezies ist besser an die immer noch äußerst harschen Lebensbedingungen der Arktis angepasst? Casey Anderson sucht nach der Lösung eines der größten Naturrätsel unserer Zeit. Moderation: Casey Anderson Originaltitel: Expedition Wild Regie: Thomas Winston