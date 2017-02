Phoenix 15:55 bis 16:45 Porträt Präsident Trump - Leben für den Erfolg USA 2017 Live TV Merken Es ist eine historische Zäsur, wenn der erste schwarze Präsident der USA am 20. Jänner die Geschäfte an den Politik-Newcomer Donald Trump übergibt. Wird er die polarisierenden Ankündigungen seines Wahlkampfes wirklich wahr machen, und wieviel wird vom Slogan "Make America Great Again" bleiben? Fragen, die sich vor allem jene stellen, die auf Hillary Clinton gesetzt haben. Trump hat - entgegen aller Prognosen - gewonnen. Er selbst konnte seinen Sieg am Wahlabend kaum glauben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: President Trump Regie: Michael Kirk