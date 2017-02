Phoenix 03:30 bis 04:45 Dokumentation Deutsches Brot - Weltkulturerbe? D Live TV Merken Ob Pumpernickel oder Laugenbrezel - die Deutschen sind bekannt für ihre Backkunst. Mit seinen mehr als 3000 verschiedenen Brotsorten kann das deutsche Bäckerhandwerk auf eine lange Tradition zurückblicken. Das weltweit erste Brotregister, sowie ein in Zukunft alljährlich stattfindender "Tag des deutschen Brotes" sollen nun dazu beitragen, dass die deutsche Brotkultur als sogenanntes immaterielles Kulturerbe durch die UNESCO anerkannt wird. "Von der Mühle bis zur Stulle" - Klaus Weber gewährt spannende Einblicke in die Herstellung sowohl bei kleinen Familienunternehmen als auch bei großen Industriebäckereinen und zeigt wie facettenreich dieses Gewerbe sein kann. Doch reicht echte Handwerkskunst allein um in diesem Markt zu bestehen? In Google-Kalender eintragen Moderation: Klaus Weber Originaltitel: Deutsches Brot - Weltkulturerbe?

