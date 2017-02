Pro7 MAXX 02:55 bis 03:35 SciFi-Serie Falling Skies Wie in alten Zeiten USA, CDN 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die 2nd Mass kann eine wichtige Basis der Espheni vernichten und dadurch einen bedeutenden Gegner ausschalten. Doch es treffen bereits neue Wesen aus dem Weltall auf der Erde ein, und so bleibt das Schicksal der Überlebenden weiter im Unklaren. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Noah Wyle (Tom Mason) Moon Bloodgood (Anne Glass) Drew Roy (Hal Mason) Connor Jessup (Ben Mason) Maxim Knight (Matt Mason) Seychelle Gabriel (Lourdes) Mpho Koaho (Anthony) Originaltitel: Falling Skies Regie: Greg Beeman Drehbuch: Remi Aubuchon Musik: Noah Sorota Altersempfehlung: ab 12

