Im Mündungsgebiet des Mamanguape, im Norden von João Pessoa, der Hauptstadt des Bundesstaates Paraiba, befindet sich die Baia da Traiçao, einer der schönsten Küstenabschnitte im Nordosten Brasiliens. In diesem 16 000 Hektar grossen Naturschutzgebiet, wo Süsswasser und Salzwasser zusammenfliessen, leben zahlreiche Seekühe. Die Biologin Thalma engagiert sich mit Herzblut für das 1980 lancierte Schutzprojekt für gestrandete Seekuhbabys. Die antike Kolonialstadt Olinda ist eine Perle an der Küste des Bundesstaates Pernambuco und eine Hochburg des Karnevals. Die Stadt ist auch für seine Bonecos bekannt, riesige Karnevalspuppen, die in den 1930er-Jahren entstanden und das Markenzeichen einer der grössten Karnevalsveranstaltungen Brasilienssind sind. Der bescheidene Künstler Silvio ist der unbestrittene Vater der Bonecos und arbeitet mit grosser Hingabe für den Karneval. Recife ist die Hauptstadt des Bundesstaates Pernambuco und des Maracatu, ein Musikstil afrikanischer Herkunft. Aus dem einstigen Fischerdorf ist eine Dreimillionen-Metropole geworden. Der Platz Marco Zero gilt als historisches und kulturelles Zentrum der Stadt. Hier wird auch der Maracatu zelebriert; dieser Musik- und Tanzstil ist eng mit dem Karneval verbunden.