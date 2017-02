ATV 2 23:35 bis 01:35 Actionfilm Active Stealth USA 1999 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Um einen Senator aus der südamerikanischen Geiselhaft zu befreien, riskiert ein Elitekommando der U.S. Army Kopf und Kragen. Ein Jahr später werden die Männer unter Leitung des Jetpiloten Captain Murphy erneut einberufen, diesmal um ihren zurückgelassenen Kameraden Rifkin aus der Folterhaft des Drogenbarons Salvatore zu befreien. Für die Mission stellt die Air Force den eigens entwickelten Tarnkappenbomber "Active Stealt"' zur Verfügung, der die Truppe unerkannt bis vor Salvatores Haustür bringen soll. Doch ein Maulwurf in den eigenen Reihen macht der Einheit einen Strich durch die Rechnung. Denn wie sich herausstellt, erwarten sie Salvatores Männer bereits?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Baldwin (Captain Murphy) Hannes Jaenicke (Rifkin) Lisa Vidal (Maria) Chick Vennera (Chiccio) Tim Abell (Lt. Rab Carter) Paul Michael Robinson (Hollywood) Fred Williamson (Captain Reynolds) Originaltitel: Active Stealth Regie: Fred Olen Ray Drehbuch: Steve Latshaw Kamera: Theo Angell Musik: David Wurst, Eric Wurst Altersempfehlung: ab 18

