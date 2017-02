Anixe HD 20:15 bis 21:15 Arztserie Hallo, Onkel Doc! Angst und Schrecken D 1999 Merken Der achtjährige Sven hat zu Hause ein hoch interessantes Spielzeug entdeckt: die Pistole seines Vaters. Plötzlich geht die Waffe los, und sein Bruder Paul bricht getroffen zusammen. Sven ergreift in Panik die Flucht. In der Geldorf-Klinik kümmert sich Dr. Ritter um Paul, dessen Lungenschuss sofort operiert werden muss. Dafür bricht Christian die Behandlung der elfjährigen Sandra Kaiser ab, die einen so genannten "parasitären Zwilling" hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ferdinand Richter (Sven Glaser) Dirk Wäger (Herr Glaser) Karsten Dörr (Dr. Max Geldorf) Andreas Schwaiger (Dr. Christian Ritter) Nina Bagusat (Schwester Anna) Iris Böhm (Dr. Johanna Kaminski) Franziska Dille (Tonja) Originaltitel: Hallo, Onkel Doc! Regie: Peter Wekwerth Drehbuch: Hanna Rome Kamera: Thomas Etzold Musik: Michael Witzel