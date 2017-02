Anixe HD 15:00 bis 16:00 Magazin So schmeckt die Welt So schmeckt der Arlberg D 2016 Merken Der Arlberg ist einer der schönsten Orte um Ski zu fahren und auf jeden Fall sehenswert für jeden Skisportfan. Nicht nur sportlich und aktiv ist es dort, sondern auch kulinarisch und das auch mal in zweitausend Meter Höhe. Hochgenüsslich ist auch die wohl gesündeste Pizza weltweit. Eine Pizza, die mit Quark und frischen Kräutern vom eigenen Garten serviert wird. Auch zeigt sich die Gegend künstlerisch und das sieht man an dem Holz das bearbeitet und kunstvoll in Szene gesetzt wird. In Google-Kalender eintragen Moderation: Volker G. Schmitz Originaltitel: So schmeckt die Welt