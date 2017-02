RTL TVI 15:15 bis 15:30 Sonstiges The crazy ones Une chanson sexy / *** USA 2013 Stereo Merken Simon Roberts est le patron d'une agence de pub pas comme les autres. En effet, les méthodes de ce génie de la publicité en laissent plus d'un perplexes. En effet, l'individu fantasque n'a que des idées peu orthodoxes... L'associée de Simon est tout son contraire : elle est en effet aussi méthodique et déterminée... Tous deux viennent de recruter le talentueux Zach, qui rejoint le directeur artistique Andrew et l'assistante Lauren... L'agence risque de perdre son plus gros client s'ils ne trouvent pas "la" campagne géniale pour le faire rester ! Simon décide de recourir aux services de Kelly Clarkson pour que la jeune femme chante le nouveau slogan... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Robin Williams (Simon Roberts) Sarah Michelle Gellar (Sydney Roberts) James Wolk (Zach Cropper) Hamish Linklater (Andrew Keanelly) Amanda Setton (Lauren Slotsky) Kelly Clarkson (Kelly Clarkson) Gail O'Grady (Hannah Sharples) Originaltitel: The Crazy Ones Regie: Jason Winer Drehbuch: David E. Kelley Altersempfehlung: ab 6