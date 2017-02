ORF 3 22:25 bis 23:15 Diskussion Inside Brüssel CETA-Abkommen / Geht Europa die Arbeit aus, wenn Roboter die Menschen ersetzen? A 2017 Merken Das CETA-Abkommen mit Kanada hat viele Gegner. Dabei könnte der Freihandel im Zeitalter neuer US-Isolation auch neue Chancen bieten. Gerade in Zeiten, in denen die EU von einer Krise in die nächste schlittert, wäre das wichtig. Aber die Zukunft der Union ist ungewiss: Zum 60 Geburtstag der europäischen Einigungsbemühungen soll es neue Vorschläge geben, wie es weitergehen könnte. Außerdem befasst sich das Europäischen Parlament mit den Folgen der Automatisierung. Geht Europa die Arbeit aus, wenn Roboter die Menschen ersetzen?Über diese Themen diskutiert Peter Fritz als Gastgeber von "Inside Brüssel" im EU-Parlament in Straßburg mit den Europa-Abgeordneten Karoline Graswander-Hainz (SPÖ), Othmar Karas (ÖVP), Franz Obermayr (FPÖ) Ivo Vajgl (Europäische Liberale, Slowenien). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Fritz Gäste: Gäste: Karoline Graswander-Hainz (SPÖ), Othmar Karas (ÖVP), Franz Obermayr (FPÖ), Ivo Vajgl (Europäische Liberale, Slowenien) Originaltitel: Inside Brüssel