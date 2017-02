Phoenix 14:45 bis 16:00 Reportage Fake-News D Live TV Merken Postfaktisch ist das Wort des Jahres 2016 - das Jahr, in dem Donald Trump zum Präsident der Vereinigten Staaten gewählt worden ist. Mit der Wahrheit nahm er es im Wahlkampf nicht so genau. Und möglicherweise haben die Russen in den US-Wahlkampf eingegriffen. Die Briten haben sich in einem Referendum für den Austritt aus der Europäischen Union entschieden, nach einer Kampagne die behauptete, Großbritannien würde pro Woche 350 Millionen Pfund an die EU zahlen. Fake News sind so alt wie die Zeitungsente. Heute kann allerdings jeder seine Zeitungsente so im Netz platzieren, dass sie von den Massen gelesen, geglaubt und irgendwann zur Wahrheit wird. Was bedeutet das für uns im Wahljahr 2017? Wie kann man sich gegen gezielte Fake News-Angriffe wehren? Welche Rolle spielen die klassischen Medien, wenn Meinungen zu Fakten werden? Und welche Medienkompetenz braucht es, um sich im postfaktischen Zeitalter zurecht zu finden? In Google-Kalender eintragen Moderation: Thomas Bade Originaltitel: Fake-News