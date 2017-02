SAT.1 Gold 04:45 bis 05:10 Magazin Lenßen klärt auf KOMPAKT D 2016 16:9 Merken In Sachen Recht lässt sich Anwalt Ingo Lenßen nichts vormachen. Daher klärt er in seiner neuen Service-Sendung Rechtsirrtümer zu verschiedensten Themengebieten auf und zeigt unter Zuhilfenahme von Spielszenen und echten Fällen, was erlaubt ist und was nicht. Unter anderem befasst sich Lenßen mit Mietrecht, den Ansprüchen von Konsumenten oder Fragen rund ums Thema Geld. So mancher skurriler Paragraf wird ebenfalls unter die Lupe genommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lenßen klärt auf kompakt