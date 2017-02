RTL Plus 22:40 bis 23:20 Dokusoap Unser neues Zuhause D 2006 Stereo Merken In der Makler-Doku "Unser neues Zuhause" begleitet Moderatorin Inka Bause Familien auf der spannenden Suche nach einem neuen Heim. Unterstützung erhält sie dabei von versierten Maklern, die das passende Angebot entsprechend den Wünschen der Haus- und Wohnungssuchenden heraussuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unser neues Zuhause