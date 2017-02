Sky 1 23:00 bis 01:15 Dokumentation Amy - The Girl Behind the Name GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit nur 27 Jahren starb im Juli 2011 die Soul-, Jazz-, und Popsängerin Amy Winehouse. Unfähig, mit ihrem Ruhm umzugehen und gefangen in einer schweren Alkohol- und Drogensucht fand Winehouse keinen Weg, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Dokumentarregisseur Asif Kapadia ("Senna") interviewte für seine bewegende Dokumentation 80 Weggefährten von Winehouse und schuf mit raren Film- und Tonaufnahmen ein vielschichtiges Porträt der grandiosen Sängerin. - Bewegende, oscarprämierte Dokumentation über Leben und Tod der gefeierten britischen Sängerin Amy Winehouse, vom Macher von "Senna". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Winehouse (Herself) Mitch Winehouse (Himself) Mark Ronson (Himself) Russell Brand (Himself) Yasiin Bey (Himself) Pete Doherty (Himself) Blake Fielder-Civil (Himself) Originaltitel: Amy Regie: Asif Kapadia Musik: Antonio Pinto

