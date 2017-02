RBB 01:05 bis 01:35 Dokumentation DDR-Privat Unser Haus D HDTV Live TV Merken Die DDR, wie sie im Fernsehen nicht zu sehen, in der Zeitung nicht zu lesen, im Hörfunk nicht zu hören war: Die andere, die inoffizielle DDR. Private Momente, die Bürger mit ihren Super-8-Kameras festgehalten haben. Für diese Reportagen haben viele Schmalfilmer ihre privaten Schmalfilmschätze wieder ausgegraben. Mit Hilfe der 8-Millimeter-Filme werfen wir einen ganz persönlichen Blick auf das private Alltagsleben in der DDR. Von der Materialbeschaffung bis zur mehr oder weniger geglückten Eigenleistung reichen die Erlebnisse der Schmalfilmer beim Hausbau in der DDR. Gebaut wurde fast ausschließlich in Eigenleistung oder mit einer "Feierabendbrigade". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: DDR privat - Die unbekannten Seiten der DDR Regie: Jens Wohlrab