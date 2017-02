Servus TV 19:35 bis 20:05 Reportage Terra Mater Einblicke Orcas Vorstoß in die Arktis A 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Zum ersten Mal überhaupt ist es gelungen, dass ein professionelles Filmteam Orcas in der Arktis filmt. Eine Schlüsselszene ist die gemeinschaftliche, koordinierte Jagd nach Narwalen - ein verblüffendes Verhalten, das selbst Experten noch nie beobachtet haben. Die renommierten Naturfilmer Brian Leith und Ben Wallis sprechen mit Moderator Markus Mooslechner über ihre Arbeit mit dem berüchtigten Meeres-Räuber und präsentieren bislang unveröffentlichte Einblicke in die Welt des Naturfilms im Gespräch. Aus ihren spektakulären Aufnahmen entstand die Die Terra Mater-Dokumentation Orcas - Vorstoß in die Arktis. Sie präsentiert die massiven Veränderungen, die sich in der ökologisch besonders sensiblen Polarregion abspielen. Erstmals berichten erfahrene Inuit-Jäger von ihren Begegnungen mit den berüchtigten "Killerwalen". Terra Mater Einblicke zeigt, wie dieser Film entstand und gibt mit den Beobachtungen der Filmemacher noch tiefere Einblicke in die dramatischen Auswirkungen durch das Abschmelzen des Eises. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Mooslechner Originaltitel: Terra Mater Einblicke