Das Faschingsrennen ist einer der ältesten Fastnachtsbräuche in der Steiermark. Am Rosenmontag laufen traditionell bunt gekleidete Burschen und Männer mit Spitzhüten von Gehöft zu Gehöft, um das Ende von Schnee und Eis anzukündigen. Jedes Haus wird besucht. Abends muss der Zug vor 19 Uhr die Kirche erreichen, sonst wird - so die Sage - das Pferd samt Knecht vom Teufel geholt. Traditionelle Figuren sind Wegauskehrer oder Hühnergreifer.