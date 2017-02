kabel1 classics 07:35 bis 09:05 Drama Fünf Finger geben eine Faust USA 1971 Nach einem Roman von Thomas Rogers 20 40 60 80 100 Merken William Popper ist Spross einer wohlhabenden protestantischen Familie. Der Student sträubt sich jedoch gegen ein spießbürgerliches Leben. Eines Tages verursacht er einen Unfall, bei dem eine ältere Frau ums Leben kommt. Von Schuldgefühlen geplagt, beschließt er Reißaus zu nehmen und mit seiner Freundin nach Mexiko zu fliehen. Der Start in dieses neue Leben entwickelt sich zum psychologischen Horrortrip ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sarrazin (William Popper) Barbara Hershey (Jane Kauffman) Arthur Hill (John Popper) Ruth White (Mrs. Popper) E.G. Marshall (Daniel Lawrence) Robert Klein (Melvin Lasher) Sada Thompson (Ruth Lawrence) Originaltitel: The Pursuit of Happiness Regie: Robert Mulligan Drehbuch: Jon Boothe, George Sherman Kamera: Dick Kratina Musik: Dave Grusin Altersempfehlung: ab 16

