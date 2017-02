ATV 22:20 bis 00:20 Komödie Die Geschichte vom Brandner Kaspar D, A 2008 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Brandner Kaspar ist Büchsenmacher und lebt mit seiner Enkelin Nannerl auf einer Alm in der Nähe des Schliersees. Für den Gutsherrn arbeitet er als Treiber bei der Jagd, im Grunde seines Herzens ist er aber ein Wilderer. Doch seine Zeit auf Erden scheint abgelaufen, als ihn eines Nachts der Tod höchstpersönlich heimsucht. Der schlaue Brandner kann den Sensenmann allerdings zu einem Kartenspiel überreden, überlistet diesen und schindet so noch einige Lebensjahre heraus. Der Tod zieht zerknirscht ab, denn Spielschulden sind schließlich Ehrenschulden. Als Petrus eines Tages Inventur macht, fällt ihm die Schlamperei seines Mitarbeiters auf und so erhält der Tod die Weisung des Chefs, seinen Fehler unverzüglich zu korrigieren. Wie aber soll er dem fidelen Brandner Kaspar das Jenseits doch noch schmackhaft machen, ohne sein Wort zu brechen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franz-Xaver Kroetz (Brandner Kaspar) Michael Herbig (Boanlkramer) Lisa Potthoff (Nannerl) Peter Ketnath (Toni Birk) Sebastian Bezzel (Fonse Sonnenstatter) Alexander Held (Kugler Alois) Detlev Buck (Karl Wilhelm von Zieten) Originaltitel: Die Geschichte vom Brandner Kaspar Regie: Joseph Vilsmaier Drehbuch: Klaus Richter Kamera: Joseph Vilsmaier, Jörg Widmer Musik: Chris Heyne Altersempfehlung: ab 6