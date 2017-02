ATV 22:25 bis 01:30 Actionfilm Terminator 2: Tag der Abrechnung USA, F 1991 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Mittlerweile ist es schon zehn Jahre her, dass Sarah Connor mit Kyle Reese, dem Freiheitskämpfer aus der Zukunft, den furchteinflößenden Terminator zur Strecke bringen konnte, der damals ihr Leben und das ihres seinerzeit noch ungeborenen Kindes beenden sollte. Seither hat sich Sarahs Leben von Grund auf verändert. Aus der ahnungslosen Kellnerin wurde eine knallharte Kämpferin, die als einzige weiß, dass der Menschheit im Jahr 1997 eine verheerende Katastrophe droht, die nur wenige überleben werden. Sarah weiß auch, dass die Welt in der Zukunft von dem Computersystem Skynet beherrscht werden wird und dass nur eine kleine Gruppe von Menschen der Knechtschaft der Computer Widerstand leisten kann. Und sie trägt eine weitere, ganz besondere Verantwortung: Sie muss ihren und Kyles Sohn John beschützen, denn der wird in der Zukunft der Anführer der Widerstandsbewegung sein und ist die große Hoffnung der Menschheit auf ein künftiges Leben in Freiheit. Schon heute ist Sarahs Leben alles andere als leicht: Sie wird kurzerhand in eine Nervenheilanstalt eingewiesen, weil ihre düsteren Zukunftsvisionen von den Ärzten als wirre Hirngespinste abgetan werden. Ihr Sohn lebt bei Pflegeeltern. Sarah ist bewusst, dass Johns Leben in ständiger Gefahr ist, weil die Cyborgs jederzeit erneut einen ihrer Killer in die Gegenwart schicken könnten. Ihre schlimmsten Befürchtungen werden wahr, als das technisch perfektionierte Cyborg-Modell T-1000 in Los Angeles auftaucht und Jagd auf sie und John macht. Der T-1000 besteht aus flüssigem Metall, kann seine Gestalt beliebig ändern und sogar das Aussehen von Menschen täuschend echt nachahmen. Technischer Clou beim T-1000: Er ist quasi unzerstörbar. Eigentlich sind damit die Schicksale von Sarah und John und damit auch das Schicksal der Menschheit besiegelt - wäre da nicht der erste Cyborg T-800. Der wurde zwischenzeitlich von den Widerstandskämpfern der Zukunft umprogrammiert und nun erneut in die Gegenwart geschickt, um beim Kampf gegen T-1000 zu helfen. Sarah ist zunächst schockiert, als sie ihren vermeintlichen alten Feind wiedersieht. T-800 überzeugt sie und John aber schnell durch seine knallharten Attacken auf T-1000 davon, dass er nun auf der guten Seite steht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Terminator) Linda Hamilton (Sarah Connor) Robert Patrick (T-1000) Edward Furlong (John Connor) Earl Boen (Dr. Silberman) Joe Morton (Miles Dyson) S. Epatha Merkerson (Tarissa Dyson) Originaltitel: Terminator 2: Judgment Day Regie: James Cameron Drehbuch: James Cameron, William Wisher Kamera: Adam Greenberg Musik: Brad Fiedel Altersempfehlung: ab 16