RTS Deux 22:20 bis 23:55 Sonstiges Renaud, on t'a dans la peau F 2015 Stereo Untertitel Merken Retour sur la carrière de Renaud, en archives et en chansons. Dans ce documentaire inédit, les témoignages se succèdent pour brosser le portrait du créateur de " Marche à l'ombre ", " Laisse béton " et tant d'autres succès. De Mazarine Pingeot à Oxmo Pucino, tous rendent hommage au gentil loubard parisien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex Beaupain (Himself) Patrick Bruel (Himself) Johanna Copans (Herself) Vincent Delerm (Himself) Disiz (Himself) Benoît Dorémus (Himself) Louane Emera (Herself) Originaltitel: Renaud, on t'a dans la peau! Regie: Nicolas Maupied Drehbuch: Didier Varrod, Nicolas Maupied